Костевич допустил голевую ошибку, но Лех смог эффектно отомстить Лехии за поражение в Кубке

Лех и гданьская Лехия устроили настоящий спектакль в рамках 35 тура чемпионата Польши.

Чемпионат Польши, 35 тур

Лех – Лехия – 3:2

Голы: Рамирес, 5, Гумны, 22, Юзвяк, 45 – Хайдары, 42, Гомеш, 47

Удаление: Конрадо, 88 (Лехия)

Несколько дней назад эти же команды встречались в рамках полуфинала Кубка Польши, и тогда по пенальти сильнее была Лехия. Богдан Бутко переместился из основы Леха в запас, а Владимир Костевич выполнил обратную "процедуру". Хозяева уже в первом тайме сделали серьезную заявку на реванш – три гола, на которые соперник ответил лишь одним.

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Легия сократила отставание сразу после перерыва, к сожалению, не обошлось без ошибки Костевича. Украинец не смог обработать неудобную передачу голкипера, дав оппоненту обокрасть себя неподалеку штрафной – 2:3. Лех собрался после такой пощечины и таки удержал победу.

"Железнодорожники" закрепились в первой тройке и практически гарантировали себе место в еврокубках. Есть шанс побороться с Пястом за "серебро" (у обоих пока по 60 очков), однако варшавская Легия недосягаема.

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