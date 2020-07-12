Эйбар одолел Эспаньол двумя пенальти за 11 минут – "попугаи" проиграли семь матчей подряд: 36 тур Ла Лиги, воскресенье

В рамках 36-го тура испанской Примеры Эспаньол потерпел поражение от Эйбара и продолжил проигрышную серию до семи туров. Отчёт об этом и других матчах дня читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 36-й тур

Эспаньол – Эйбар – 0:2

Голы: Эспозито, 25 (пен), 36

Нереализованный пенальти: Эспозито, 36

Леванте – Атлетик – начало в 18:00

Леганес – Валенсия – начало в 20:30

Севилья – Мальорка – начало в 23:00

Эспаньол уже вылетел из Ла Лиги, а Эйбар не имел никаких шансов на еврокубки или попадание в зону вылета, поэтому очная встреча команд на Корнелья Эль-Прат не имела турнирного значения. Впрочем, каталонцы явно хотели победить, ведь до этого проиграли шесть матчей подряд. Не получилось: уже на 25-й минуте Эйбар вышел вперёд с пенальти, который реализовал Эспозито, а на 35-й баски заработали еще один – Диего Лопес парировал выстрел Эспозито, однако тот сыграл на добивании. 0:2.

Эспаньол мог отквитать один гол после перерыва, однако удар Кальери после вбегания на правый край штрафной пришёлся в дальнюю штангу. Во втором же тайме моментов практически не возникало – баски имели всего два дальных выстрела в створ, а каталонцы свой первый провели на 81-й минуте, когда Давид Лопес замкнул подачу с углового (без проблем для голкипера). Также на 85-й с дистанции по центру слабенько пробил Меламед. Всё. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Эйбара – 0:2.

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