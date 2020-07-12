Александрия – Динамо: Вербич устроил шоу в матче УПЛ – Киев возвращается на 2-е место

Александрия и Динамо встретились в 30-м туре чемпионата Украины. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Игру транслировал канал "Футбол 1", начиная с 19:25. Матч, как онлайн-трансляция Александрия – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Киевлянам после завоевания Кубка Украины некогда праздновать. Любая осечка могла бы стать ключевой в борьбе 3-х команд за второе место и путевку в Лигу чемпионов. Отчетные соперники на двоих набрали лишь 1 балл за последние 2 тура. Динамо даже позволило Десне и Заре себя обогнать. В то же время последние 5 дуэлей Александрия киевлянам проиграла, в том числе 3 в нынешнем чемпионате. Команда Шарана после рестарта УПЛ одолела только Зарю, после чего 5 туров подряд не знала побед.

Александрия – Динамо: онлайн-трансляция матча

Со старта большие нервы. Желтая за не очень то и грубый подкат для Сироты, рука Караваева и перспективный штрафной, который не удалось хорошо разыграть. Динамовцы уступали в контроле мяча, который банально не держался в ногах. Шапаренко отлично разогнал атаку, но Де Пена выполнил прострел в руки Панькиву. Еще одна сомнительная желтая от Романова, в этот раз пострадала Александрия, у которой центрбек Бабогло уже должен быть поосторожнее. А вот и первый момент, который, однако, не войдет в статистику. Андриевский классно забросил за спины, Караваев не прошил голкипера, к тому же в офсайд забрался – высоко поднимает команда Шарана линию обороны.

Хозяева ответили фирменным стандартом. Подача с правого угла поля, удар Ситало из пределов вратарской, выше. Безбородько выиграл силовую борьбу у Шабанова, вошел в штрафную, однако дальше пошел неудачный пас пяткой. Наконец-то слаженная комбинация Динамо. На 20-й минуте Андриевский забросил на Русина, тот через Де Пену вернул Александру – обводной удар рядом с девяткой. И снова Безбородько выиграл борьбу в штрафной после того, как Лучкевич накрутил Сидорчука. Сирота вынужден был тушить пожар, но въехал в ногу форварда.

Шаран просил еще и вторую желтую для защитника гостей, но ограничилось только безупречным пенальти в исполнении Третьякова. Михайличенко решил не ждать, пока 20-летний центрбек заработает удаление в темповой игре, где возможно все, а соперник получше владеет мячом. Бурда вышел уже на 24-й. Ничего не меняется. Мирошниченко, словно стоячего, прошел Шабанова, и прострелил справа. Против травмированного Ситало ничего не смогли поделать Сидорчук с Бурдой, но Безбородько из-под Кендзеры пробил очень неудачно, хотя до цели было метров 5.

Быстрая замена и у Шарана. Молодежный чемпион мира Устименко вместо Ситало, продолжают хозяева настаивать на схеме с двумя форвардами, против которой так мучается киевская защита. Прострел с правого фланга, показалось, что снаряд попал в руку Шабанова, который стелился в подкате. Романов не указал на 11-метровую отметку во второй раз. Финт рабоной от Лучкевича между ног Караевава, снова розыгрыши пяточками от Александрии. Просто шоу выдают подопечные Шарана! Киевляне отвечают изредка, но остро. Сидорчук блестяще бросил Де Пену в прорыв из глубины. Карлос эффектно обыграл двух, а дальше круглый свалился с ноги.

Устименко завершал очередной штрафной хозяев, но не попал. И снова крутой пас от Сидорчука. Де Пена принял, немного затормозил и не смог найти Русина пасом с убийственной дистанции. Карлос и Сергей стали двумя единственными светлыми пятнами в атаке гостей. Полное фиаско Шапаренко и Цитаишвили, которые стушевались на фоне агрессивного прессинга Александрии. Динамо проиграло контроль (47% на 53%), но фактически не провело ни одной внятной контры. А полный 0 ударов в створ ворот звучит как приговора плану Михайличенко и Евтушенко.

Две замены от тренерского штаба гостей в перерыве. Цыганков заменил Цитаишвили, потому как необходимо было что-то делать с вялой атакой. Шепелев вышел вместо Сидорчука, ибо у капитана была желтая. Романов снова начинает с раздачи карточек. Желтая Цыганкову за нарушение в центре поля, которых за матч бывает с 10 минимум. Михайличенко высказывает претензии крайне радикальному судье. Вроде и неплохо цепляется Русин за мячи, но дальше Де Пена и Шапаренко не могут связать 2 паса. Третьяков, Гордиенко и Безбородько издалека стреляли – здесь нужно было много счастья, чтобы попасть.

Буяльский и Вербич вместо Де Пены и Русина. Словенец сразу попытался замкнуть подачу Андриевского с углового, а со второй попытки спокойно забил. Цыганков перевисел оппонента в воздухе, Дубра сбросил чужому, а Беньямин выиграл борьбу с дуэтом соперников и мастерски прошил Панькива ударом с разворота. Шаран бросает Грицука и Шастала на 68-й. Устименко не очень поиграл, хоть и вышел на 30-й. Шапаренко, несколько оживший с выходом лидеров, замыкал подачу Кендзеры – игра головой не его.

Как же легко Динамо выходит вперед. Кендзера выполнил диагональ на противоположный фланг, откуда Караваев подал. Ужасно сыграл Панькив на выходе, так что Вербичу не оставалось ничего другого, как расстрелять пустые ворота.