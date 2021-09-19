Украина

Вскоре наши гранды сойдутся в матче за Суперкубок. Репетиции перед очным матчем получились очень разными. Динамо с трудом дожало Александрию благодаря пенальти после VAR.

Шахтер легко разобрался с молодежью Мариуполя. Сикан и Мудрик забили дебютные голы, а Конопля устроил ассистентское шоу.

Также Шахтер хочет курить бразильца, на которого Сантос повесил ценник в 100 млн евро.

Мир

Ливерпуль разгромил Кристал Пэлас и хотя бы временно стал единоличным лидером АПЛ. Этому способствовала ничья Манчестер Сити с Саутгемптоном.

Атлетико не справился с Атлетиком из Бильбао и подарил Реала шанс выйти на первое место.

Бавария играла в специальной форме по случаю Октоберфеста и буквально смела со своего пути Бохум. Мюнхенцы забили 7 "сухих" мячей.

Интер также устроил погром, разбив Болонью 6:1.

Украинцы за рубежом

Руслан Малиновский снова сыграл в основе Аталанты, но победу бергамаски завоевали уже без украинца на поле.

Эдуард Соболь и его Брюгге на последних секундах дожали Шарлеруа в центральном матче тура

Александр Зинченко пропустил матч с Саутгемптоном из-за травмы.