Главные новости Футбол 18 сентября: разные победы Динамо и Шахтера, безжалостные погромы в Германии и Италии
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 19 сентября.
Украина
Вскоре наши гранды сойдутся в матче за Суперкубок. Репетиции перед очным матчем получились очень разными. Динамо с трудом дожало Александрию благодаря пенальти после VAR.
Шахтер легко разобрался с молодежью Мариуполя. Сикан и Мудрик забили дебютные голы, а Конопля устроил ассистентское шоу.
Также Шахтер хочет курить бразильца, на которого Сантос повесил ценник в 100 млн евро.
Мир
Ливерпуль разгромил Кристал Пэлас и хотя бы временно стал единоличным лидером АПЛ. Этому способствовала ничья Манчестер Сити с Саутгемптоном.
Атлетико не справился с Атлетиком из Бильбао и подарил Реала шанс выйти на первое место.
Бавария играла в специальной форме по случаю Октоберфеста и буквально смела со своего пути Бохум. Мюнхенцы забили 7 "сухих" мячей.
Интер также устроил погром, разбив Болонью 6:1.
Украинцы за рубежом
Руслан Малиновский снова сыграл в основе Аталанты, но победу бергамаски завоевали уже без украинца на поле.
Эдуард Соболь и его Брюгге на последних секундах дожали Шарлеруа в центральном матче тура
Александр Зинченко пропустил матч с Саутгемптоном из-за травмы.