"У Реала есть победная ДНК, которая заставляет всегда играть до конца. У этой команды невероятная связь с Лигой чемпионов.

"Лунин не испугался Куртуа": испанские СМИ оценили уровень украинца с Баварией – Каталония свирепствует

Андрей Лунин всем уже доказал, что он замечательный вратарь, который может выручить в любой момент. Не от меня это зависит, но Андрей должен играть в финале Лиги чемпионов.

Куртуа только восстановился от травмы, и это правда, что на днях он играл очень хорошо, но он еще не вошел в соревновательный ритм. Тибо уже всем показал свой уровень и я уверен, что когда он наберет форму, то будет играть так, как и раньше", – цитирует Касильяса ABC Digital Paraguay.

Напомним, финал Лиги чемпионов между мадридским Реалом и дортмундской Боруссией Д состоится 1 июня на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Реал прошел в финал ЛЧ, одержав драматическую победу в триллере с Баварией – Лунин и Хоселу спасли Мадрид от фиаско