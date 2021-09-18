Сантос определился с суммой, за которую готов расстаться с атакующим хавбеком Габриэлем Пирани, сообщает Bolavip Brasil.

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Контракт 19-летнего игрока с бразильцами рассчитан до 2025 года, и в нем прописана клаусула в размере в 100 млн евро. Однако руководство Сантоса будет готово отпустить футболиста за сумму в десять раз меньше, но не менее чем за 10 млн евро.

Напомним, перспективным бразильцем предменто интересуется Шахтер, который ранее был готов выложить за Пирани 4 млн евро.

К слову, в текущем сезоне Габриэл провел за первую команду Сантоса 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

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