Бавария, которая является соперником Динамо в ЛЧ, разгромила Бохум в 5-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Первый мяч, который забил Сане прямым ударом со штрафного, стал чуть ли не украшением всего матча. Далее в первом тайме отличались Киммих, Гнабри и Лампропулос. Правда, последний поразил свои ворота.

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После перерыва Бавария продолжила тотально преобладать, а голы наколотили Киммих, Шупо-Мотинг и Левандовски. Роберт даже установил рекорд Бундеслиги, забив в 13-м подряд домашнем поединке.