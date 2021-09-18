Красота Сане, достижение Левандовски и дубль Киммиха в видеообзоре матча Бавария – Бохум – 7:0
19:35 - Читати українською
Бавария, которая является соперником Динамо в ЛЧ, разгромила Бохум в 5-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
17’ Лерой Сане
27’ Йозуа Киммих
32’ Серж Гнабри
65’ Йозуа Киммих
17’ Лерой Сане
27’ Йозуа Киммих
32’ Серж Гнабри
65’ Йозуа Киммих
Первый мяч, который забил Сане прямым ударом со штрафного, стал чуть ли не украшением всего матча. Далее в первом тайме отличались Киммих, Гнабри и Лампропулос. Правда, последний поразил свои ворота.
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После перерыва Бавария продолжила тотально преобладать, а голы наколотили Киммих, Шупо-Мотинг и Левандовски. Роберт даже установил рекорд Бундеслиги, забив в 13-м подряд домашнем поединке.
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