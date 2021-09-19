Брюгге дожал Шарлеруа в матче чемпионата Бельгии. Во встрече принял участие и Эдуард Соболь.

Лига Жупиле, 8-й тур

Шарлеруа – Брюгге – 0:1

Голы: де Кетеларе, 90+2

Главное противостояние тура в Бельгии происходило на Стад дю Пеи де Шарлеруа, куда приехал Брюгге – один из лидеров чемпионата. Весь поединок за гостей провел игрок сборной Украины Эдуард Соболь, который, забегая вперед, результативными действиями не отличался.

Близниченко – об обиде на Вернидуба: Он не внес меня в заявку ни на один из турниров и свалил все на Шериф

Первый тайм оба коллектива провели в разведке, а после перерыва вели себя более активно. Преобладал по ударам даже Шарлеруа, но футбольное везение было на стороне Брюгге. Ван дер Бремпт, вышедший на замену, ассистировал де Кетеларе, который забил 90+2 минуте.

"Черно-синие" минимально победили и вернули себе лидерство, набрав 17 зачетных баллов. "Зебры" же с тринадцатью очками остались пятыми.

"Це постріл собі в ногу": Петракова критикують за невиклик Маліновського – справжня ціна скандалу і хто наступна жертва