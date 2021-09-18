Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Александрия стартовал в 19:30 на НСК Олимпийский. Киевляне возглавляют турнирную таблицу, выиграв 6 из 7-ми стартовых матчей чемпионата. Только Ингулец – другая команда из Кировоградской области – смогла отобрать очки у действующего чемпиона Украины, удержав ничью в Киеве. Нынешний соперник Динамо приятно удивляет на старте сезона. Команда Юрия Гуры после 7-ми туров занимала 4-ю позицию, набрав 14 пунктов. Александрия уже стала автором громкой сенсации на старте сезона, обыграв Шахтер на НСК Олимпийский.

Во вторник Динамо стартовало в Лиге чемпионов, поделив очки с Бенфикой в ​​Киеве (0:0). Уже 22 сентября "бело-синих" ждет дуэль с Шахтером за Суперкубок Украины-2021, которая должна была состояться еще в июле, но игру перенесли из-за участия ряда футболистов в чемпионате Европы.

Мирча Луческу сделал несколько изменений после матча против Бенфики. Георгий Бущан сменил Дениса Бойко в воротах, а вместо Александра Сироты вышел Артем Шабанов. Николай Шапаренко не попал даже в заявку на игру. Полузащитник получил повреждение и рискует пропустить как поединок с Шахтером, так и встречу против Баварии в Лиге чемпионов. Вместо 10-го номера вышел Андриевский.

Динамо – Александрия: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ – репетиция перед дуэлью с Шахтером за Суперкубок

Уже на 3-й минуте Динамо могло забивать. Де Пена отдал в штрафную на Цыганкова, тот пробил в касание, но Билык вовремя вышел из ворот и перевел на угловой. Выстрел Андриевского был крайне неудачным – значительно выше ворот, где-то в сторону второго яруса НСК Олимпийский. Александрия активно шла в прессинг, пытаясь избежать прижимания к своим воротам, а вот выход в атаку подопечным Гуры не удавался. Киевляне легко нейтрализовывали все попытки соперника.

Буяльский пробил с лету в касание – очередного шедевра от лидера киевлян сейчас не получилось, Билык легко забрал мяч. Снова обострение от Виталия, который эффектно развернулся и забросил на Цыганкова в район дальней штанги. Виктор в борьбе с соперником пробил коленом и не попал. Полное доминирование команды Луческу в стартовые 15 минут.

Неприятное столкновение Цыганкова и Билыка в штрафной Александрии. Оба остались лежать на газоне, но продолжили поединок. Спустя несколько минут кипер "желто-черных" (хотя сегодня гости играли в зеленом) вновь вступил в игру, отразив мяч после удара Шкурина. Намекали на пенальти киевляне, акцентируя на игру рукой Дрышлюка но мяч попал в плечо чемпиону мира U-20.

Гринь вышел на ворота Бущана и проиграл дуэль киперу Динамо, но лайнсмен зафиксировал офсайд. В следующей атаке Третьяков пробил выше ворот, вызвав гнев Бущана в адрес партнеров. Гости осмелели и пошли в прессинг на чужой половине поля – Миколенко не нашел ничего лучшего, чем просто выбить в аут. К 30-й минуте натиск Динамо постепенно сошел на нет.

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Снова Андриевский пробил издали. На этот раз значительно лучше, чем во время первой попытки, но немного выше. Отметим Шкурина, который классно сбросил на партнера под удар. Мощно приложился Миколенко, но и его удар заблокировали. Прижали динамовцы ближе к свистку на перерыв, но на 41-й минуте едва не пропустили. Подача со штрафного привела к хаосу во вратарской площадке. Удар по воротам так и не было, но Шабанов едва не срезал в свои.

Буяльский получил желтую за отмашку от соперника. Здесь не выдержал уже и Луческу, который устроил эмоциональную тираду в адрес арбитра, но забить до перерыва киевлянам этот психологический ход не помог, хотя тот же Цыганков упустил убрйный шанс. 0:0 после первых 45-ти минут. Луческу ушел в раздевалку, не скрывая недовольства.

На второй тайм вместо Ильи Шкурина появился Денис Гармаш, офсайд которого и стал причиной отмены забитого мяча Николая Шапаренко в матче ЛЧ с Бенфикой. Опытный хавбек вышел на позицию центрфорварда. Но первая возможность после перерыва была у подопечных Гуры – Ковалец вывел Гриня на ударную позицию, однако Сергей немного не успел на этот пас.

Нашел свой момент и Гармаш, который пробил из пределов штрафной после паса от Цыганков. Слишком слабо и без проблем для Билыка. Было от чего схватиться за голову. Как и в следующей атаке, которую завершал Цыганков. Вице-капитан Динамо вышел один на один с Билыком под острым углом, но опять проиграл дуэль киперу. Добивание – снова сейв! Очень уверенная игра от вратаря Александрии.

На 68-й минуте Луческу выпустил Караваева вместо Кендзеры и Витиньо вместо Де Пены. Дебют бразильца за Динамо. Юрий Гура ввел в игру Сергея Рыбалку, который в свое время был одним из лидеров киевской команды.

Был момент и у ворот Бущана. Георгий спас Динамо после удара Спинелли. Тут же гости заработали право на штрафной из перспективной позиции за фол Миколенко против Ковальца. Едва не привез пенальти Виталий – почти на линии. К мячу подошел Рыбалка, но его навес не нашел адресата.

Очередной удар Гармаша в ближний угол потянул безупречный сегодня Билык. Время шло, а гости держались, не забывая при случае выбегать в контратаки. Хотя и без моментов, но таким образом команда Гуры убивала драгоценные секунды. Витиньо впервые получил мяч в штрафной Александрии, однако тот снова оказался в руках Билыка. Удар Миколенко нокаутировал Мирошниченко, который ценой собственного здоровья спас команду. Мог забивать и Витиньо, но не попал головой с линии вратарской.

Казалось, гости удержат ничью, но на последних секундах компенсированного времени Динамо подало угловой, а Сергей Рыбалка откровенно держал Гармаша. Дмитрий Кривушкин пошел смотреть повтор и назначил пенальти! К мячу подошел Виктор Цыганков и на этот раз таки пробил Билыка! Арбитр добавил 5 минут, но команды переиграли аж 13. Гости еще и остались в меньшинстве после удаления Кирюханцева, который не выдержал и толкнул Шабанова. Кривушкин от греха подальше наконец-то дал финальный свисток.

Во вторник VAR отобрал у Динамо победу над Бенфикой в Лиге чемпионов, сегодня же технологии дарят команде Луческу триумф в УПЛ. 1:0 – выстраданная победа киевлян, которые сохранили трехочковый отрыв от Шахтера. В среду, 22 сентября, гранды разыграют Суперкубок Украины-2021.

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