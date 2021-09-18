Похоже, Руслан Малиновский возвращает оптимальную форму. Сегодня украинец во второй раз в сезоне второй матч подряд начал в стартовом составе. Своеобразный ответ Александру Петракову, который не вызвал хавбека в сборную. У Салернитаны тоже нашлось место для знаменательного события – Франк Рибери дебютировал в основе.

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Наставник "гранатовых" – Фабрицио Кастори – имеет положительную статистику в противостояниях с Джан Пьеро Гасперини. Да, это было задолго до прихода специалиста в Аталанту, но игнорировать этот факт нельзя. Вот и сегодня наставник Салернитаны отзеркалил схему соперника и дал своим футболистам команду действовать быстро и агрессивно. Именно гости и создали первый опасный момент. Кехрида провався в штрафную и мощно пробил – мяч просвистел на ближней девяткой.

Игра была очень оживленной. Команды не буксовали в середине поля, вместо этого интенсивно курсируя между штрафными площадками. К сожалению, моментов было не так много. Можем вспомнить разве классный удар Госенса из зоны полукруга – голкипер потянул из-под штанги. За алернитану ответил Рибери – француз заметил, что Муссо слишком далеко вышел, и попытался закинуть ему за шиворот, но мяч только скользнул сверху по перекладине.

Руслан Малиновский в первом тайме был не очень заметным. В конце концов, это же можно сказать о любом игроке обеих команд. Украинец пытался обострять, но защитники хорошо знали о его умениях. Хавбека Аталанты сразу же пытались остановить, не гнушаясь жестких фолов. Иногда даже грубых. Со стандартов тоже не удавалось получить выгоды – хозяева преимущественно нарушали правила подальше от собственных ворот. Отметим, что Малиновский активно помогал в обороне, став лидером первой половины по количеству попыток отбора, а также заблокировал прострел у свой штрафной. Большое же количество потерь прежде всего связано с уже упомянутой силовой манерой борьбы защитников Салернитаны.

После перерыва Гасперини сделал аж три замены. Демираль мог уйти отдыхать из-за рассечения, полученного в борьбе с Джуричем в конце первого тайма. А вот Пашалич и Миранчук действительно не впечатлили в первой половине, поэтому закономерно уступили место Копмейнерсу и Иличичу. Салернитана же вышла из раздевалки без Рибери. Появился Джоэл Оби и едва ли не сразу мог забить. Хуану Муссо пришлось в очередной раз продемонстрировать свое мастерство.

Вскоре едва не наварил Малиновский. Кехрида на краю собственной штрафной обокрал украинца и изо всех сил помчался к чужим воротам. Там мяч достался Джуричу. Босниец целил под ближнюю штангу – чуть неточно. На 58-й минуте Гасперини снял с игры еще и Малиновского. Последним действием хавбека на поле стал фол на желтую карточку. В конце концов, перестановки не помогли Аталанте. Гости продолжали накрывать соперников по всей ширине поля и при первой же возможности выбегать в контратаки. В одной из таких должен был забивать Джоэл Оби. Муссо уже был отыгран, но подстраховала штанга.

На этом фоне очень нелогичным и даже несправедливым выглядел гол Аталанты. Бергамаски реализовали практически первый свой момент во втором тайме. Результативная атака – полная заслуга Иличича и Сапаты. Прежде всего отметим словенца, который создал идеальные условия форварду для завершающего удара. Чуть позже Йосип мог и сам отличиться – голкипер Салернитаны вовремя сократил угол обстрела.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Аталанты, которая набрала 7 очков и хотя бы временно поднялась на седьмое место в турнирной таблице. Салернитана пока только проигрывает и с худшей защитой чемпионата (12 пропущенных) идет последней.

Малиновский пока не топ, но паниковать не стоит

За почти час игрового времени Руслан Малиновский ничем особым не запомнился. Впрочем, как мы уже отмечали, это же можно сказать обо всех без исключения игроках. Подтверждают это мнение оценки от статистических порталов. SofaScore поставила украинцу 6,9 балла. До забитого мяча больше было только у одного футболиста Аталанты. Аналогичная ситуация и с WhoScored (6,6).

Визуально было заметно, что Малиновский часто теряет мяч. Цифры доказывают – 12 раз владение бергамасков завершалась на Руслане. Однако следует понимать, что такова роль игрока. Гасперини требует, чтобы наш земляк всегда обострял. Он постоянно пытается пасовать вперед и на дриблинге выходить из затруднительного положения. Важна реакция на потери. Малиновский сразу же пытался переходить к обороне. Он стал лидером по количеству отборов (2), а также заработанных фолах (4). Заметьте, что большинство одноклубников сыграли на полчаса больше.

Отчетный матч еще раз доказал – пока Аталанта еще далека от своей лучшей игры. Это же касается, в частности, Малиновского. Из-за Евро-2020 Гасперини не имел возможности провести сбалансированные сборы, поэтому многие игроки набирают форму уже по ходу сезона. Понятно, что в таких условиях результат дается с трудом. Победы на характере, как сегодня, тоже очень важны. Потом будет легче догонять лидеров.

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