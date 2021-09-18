Шахтер разгромил Мариуполь в матче 8-го тура УПЛ и продолжает преследовать Динамо в чемпионате. Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь – Шахтер на "Футбол 24".

Шахтер вышел вперед на 18 минуте – Патрик изысканным ассистом нашел Сикана, а тот с близкого расстояния пробил над голкипером. Спустя минуту Конопля прорвался по правому флангу и нашел Мудрика в центре штрафной, который легко расстрелял пустые ворота.

Шахтер на глазах Петракова разбомбил Мариуполь – дебютные голы Сикана и Мудрика, дубль Судакова и неудержимый Конопля

Во втором тайме "горняки" добили соперника – Тете после перерыва сделал преимущество разгромным, а Судаков оформил дубль, поставив точку во встрече.

Таким образом, Шахтер набрал 19 очков и приблизился к Динамо, а Мариуполь с 4 пунктами остался предпоследним.