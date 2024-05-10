“Решение о расширении заявки – плюс для нас. Мы сами подавали такой запрос в УЕФА. Посмотрите, сколько сейчас матчей проводят Динамо и Шахтер. Усталость игроков неизбежна. Плюс травмы. Поэтому важно иметь возможность быстрой замены того или иного исполнителя. А в нашей ситуации очень сложно вот так просто привлечь футболиста из Украины, ведь ему еще надо оформить разрешение на выезд за пределы страны. Поэтому, повторюсь, расширение заявки до 26 игроков – это очень важно для нас.

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Когда ожидать объявления заявки сборной Украины? Думаю, что именно 7 июня мы нашу заявку и объявим. Посмотрим, кого пригласим на товарищеские матчи, которые мы будем проводить перед Евро-2024. Время до формирования заявки еще есть. И клубный сезон еще продолжается. Надеемся, что наши игроки закончат его без травм. Поэтому я просто не вижу смысла спешить с формированием заявки и объявлять ее раньше 7 июня", – поделился Ребров в интервью Dynamo.kiev.ua.

Напомним, на групповой стадии чемпионата Европы "сине-желтые" сыграют против сборных Румынии, Словакии и Бельгии.

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