Україна

Невдовзі наші гранди зійдуться у матчі за Суперкубок. Репетиції перед очним матчем вийшли дуже різними. Динамо ледве дотиснуло Олександрію завдяки пенальті після VAR.

Шахтар легко розібрався з молоддю Маріуполя. Сікан і Мудрик забили дебютні голи, а Конопля влаштував асистентське шоу.

Також Шахтар хоче курити бразильця, на якого Сантос повісив цінник у 100 млн євро.

Світ

Ліверпуль розгромив Крістал Пелас і бодай тимчасово став одноосібним лідером АПЛ. Цьому посприяла нічия Манчестер Сіті з Саутгемптоном.

Атлетіко не впорався з Атлетіком із Більбао та подарував Реалу шанс вийти на перше місце.

Баварія грала у спеціальній формі з нагоди Октоберфесту і буквально змела зі свого шляху Бохум. Мюнхенці забили 7 "сухих" м'ячів.

Інтер також влаштував погром, розтрощивши Болонью 6:1.

Українці за кордоном

Руслан Маліновський знову зіграв у основі Аталанти, але перемогу бергамаски вибороли вже без українця на полі.

Едуард Соболь та його Брюгге на останніх секундах дотиснули Шарлеруа в центральному матчі туру

Олександр Зінченко пропустив матч із Саутгемптоном через травму.