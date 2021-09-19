Головні новини футболу 18 вересня: різні перемоги Динамо і Шахтаря, безжальні погроми в Німеччині та Італії
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 19 вересня.
Україна
Невдовзі наші гранди зійдуться у матчі за Суперкубок. Репетиції перед очним матчем вийшли дуже різними. Динамо ледве дотиснуло Олександрію завдяки пенальті після VAR.
Шахтар легко розібрався з молоддю Маріуполя. Сікан і Мудрик забили дебютні голи, а Конопля влаштував асистентське шоу.
Також Шахтар хоче курити бразильця, на якого Сантос повісив цінник у 100 млн євро.
Світ
Ліверпуль розгромив Крістал Пелас і бодай тимчасово став одноосібним лідером АПЛ. Цьому посприяла нічия Манчестер Сіті з Саутгемптоном.
Атлетіко не впорався з Атлетіком із Більбао та подарував Реалу шанс вийти на перше місце.
Баварія грала у спеціальній формі з нагоди Октоберфесту і буквально змела зі свого шляху Бохум. Мюнхенці забили 7 "сухих" м'ячів.
Інтер також влаштував погром, розтрощивши Болонью 6:1.
Українці за кордоном
Руслан Маліновський знову зіграв у основі Аталанти, але перемогу бергамаски вибороли вже без українця на полі.
Едуард Соболь та його Брюгге на останніх секундах дотиснули Шарлеруа в центральному матчі туру
Олександр Зінченко пропустив матч із Саутгемптоном через травму.