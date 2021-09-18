"Два центральных защитника травмированы, Родри травмирован, Зинченко травмирован. У нас тяжелая кадровая ситуация в обороне", – признался перед матчем против Саутгемптона Гвардиола.

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Серьезность травмы игрока сборной Украины не уточняется. Зинченко не попал в заявку на сегодняшний поединок 5 тура АПЛ, как и Стоунз с Ляпортом.

На неделе Зинченко впервые в сезоне вышел в стартовом составе "горожан". Манчестер Сити перестрелял РБ Лейпциг, однако сам Саша провел далеко не лучший матч.

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