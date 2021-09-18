Чемпионат Англии 2021/22, 5-й тур

Вулверхэмптон – Брентфорд – 0:2

Голы: Тони, 28, Мбемо, 34

Удаление: Баптист, 65 (Брентфорд, вторая желтая)

Бёрнли – Арсенал – начало в 17:00

Ливерпуль – Кристал Пэлас – начало в 17:00

Манчестер Сити – Саутгемптон – начало в 17:00

Норвич – Уотфорд – начало в 17:00

Астон Вилла – Эвертон – начало в 19:30

Программу дня открывал поединок между Вулверхэмптоном и Брэнтфордом на стадионе "Молинью". Гости шикарно начали поединок: уже на 28-й минуте Тони вывел брентфордцев вперёд, реализовав пенальти, а на 30-й он же забил второй гол – впрочем, его отменили из-за игры рукой. Не беда! Ещё через 4 минуты вездесущий Тони прострелил на линию вратарской под замыкание Мбемо – 0:2! Отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе "пчёл".

В начале второго тайма Мбемо мог довести дело до разгрома, пробив с линии штрафной в левый угол. Мяч пролетел рядом со штангой. После этого острых эпизодов долгое время не возникало, но на 65-й минуте Брэнтфорд остался в меньшинстве. "Вулвз" в результате такого поворота событий сильно прибавили в атаке, создав несколько хороших моментов, однако точности нападающим не хватило.

В компенсированное время Мбемо мог оформить дубль, нанеся удар из пределов штрафной – штанга спасла хозяев! В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу гостей со счетом 0:2.