Вымученная победа киевлян благодаря VAR в видеообзоре матча Динамо – Александрия – 1:0
Динамо минимально обыграло Александрию в 8 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Александрия.
Динамо захватило инициативу в первые 15 минут, однако воплотить преимущество в забитые мячи не удалось. До перерыва Александрия выровняла игру, а одним из самых интересных моментов стала словесная перепалка Луческу с арбитром встречи.
Динамо вырвало победу над Александрией – Гармаш и VAR подарили пенальти на 90+6 минуте
Во втором тайме киевлянам не удавалось забить до самого конца матча, когда Гармашу удалось заработать пенальти – судья назначил его после просмотра VAR, а Цыганков уверенно реализовал 11-метровый.
Таким образом, Динамо набрало 22 очка и удержало отрыв от Шахтера в 3 очка, а Александрия с 14 пунктами осталась пятой.