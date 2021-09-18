Динамо захватило инициативу в первые 15 минут, однако воплотить преимущество в забитые мячи не удалось. До перерыва Александрия выровняла игру, а одним из самых интересных моментов стала словесная перепалка Луческу с арбитром встречи.

Динамо вырвало победу над Александрией – Гармаш и VAR подарили пенальти на 90+6 минуте

Во втором тайме киевлянам не удавалось забить до самого конца матча, когда Гармашу удалось заработать пенальти – судья назначил его после просмотра VAR, а Цыганков уверенно реализовал 11-метровый.

Таким образом, Динамо набрало 22 очка и удержало отрыв от Шахтера в 3 очка, а Александрия с 14 пунктами осталась пятой.