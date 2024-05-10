Мануэль Нойер попытался объяснить, почему не смог зафиксировать удар Винисиуса в ответном полуфинале ЛЧ против Реала (1:2).

Камбек мадридцев начался именно с ошибки кипера Баварии. На 88-й минуте мегаопытный Нойер отбил перед собой удар Винисиуса и подарил Хоселу шанс сравнять счет.

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"Очень обидно для меня. Признаюсь честно, я ждал другого прилета мяча, ближе к груди. К сожалению, он пришел чуть выше. Но я не ожидал, что на газоне Бернабеу будет кочка. Мяч прилетел именно в нее, поэтому мне было тяжело его поймать", – приводит слова Нойера Mundo Deportivo.

На газон Бернабеу жаловались и представители Манчестер Сити после 3:3 в четвертьфинале ЛЧ. Хосеп Гвардиола и Родри призвали Реал сделать что-то со своим полем, которое не дает демонстрировать футбол элитного уровня.

FRANGO de Neuer.



Real Madrid 1 - 1 Bayern Munichen



Joselu* pic.twitter.com/nwdCEBoocE — pointingmyfinger (@tiroOalvo) May 8, 2024

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