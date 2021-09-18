Опять дерби Донбасса не получилось полноценным. Маруполь откровенно злоупотребляет с приглашением молодых игроков Шахтера в аренду, поэтому вынужден страдать в очных поединках. Вот и сегодня Остап Маркевич был вынужден выпустить на поле фактически молодежную команду без особого пространства для маневра. На скамейке запасных было всего пять игроков, среди которых лишь 16-ти и 17-летние юноши.

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Казалось, Роберто Де Дзерби нужно сделать все возможное, чтобы хотя бы минимально реабилитироваться за фиаско в Лиге чемпионов. Большинство менеджеров в такой ситуации против мариупольских "детей" выпустило бы всех сильнейших. Однако итальянец, оценив ситуацию, и сам дал шанс себя проявить молодым. В старте вышло семеро украинцев. В частности, воспитанники Шахтера – Корниенко, Конопля, Мудрик, Сикан и Бондаренко. Вот этим Де Дзерби действительно нравится. Он не пытается подстроиться или удовлетворить чьи-то ожидания. Итальянец упорно гнет свою линию. Правда, это не всегда приносит желаемый результат.

Первый тайм очень напоминал поединок на тренировочных сборах. Почти пустые трибуны стадиона Колоса только способствовали этому. Был отчетливо слышен подсказ тренеров и крики футболистов. Темп игры тоже был соответствующим – никто никуда не спешил. Да, Шахтер держал мяч под контролем на чужой трети поля, но без особого обострения. За первые 17 минут матча команды не нанесли ни одного удара хотя бы в сторону ворот соперника.

Мариуполь довольно неплохо защищался, но первая же потеря концентрации оказалась роковой. Сначала защитники не смогли оставить в офсайде Сикана. Даниил воспользовался элегантным пасом Алана Патрика и забил свой дебютный гол в составе Шахтера. Уже через минуту "горняки" удвоили преимущество. Ефим Конопля прорвался по правому флангу и зряче выкатил под удар Михаилу Мудрику. Вингер оказался без опеки вблизи 11-метровой отметки и легко вогнал мяч в сетку. Это вообще первый гол Мудрика во взрослом футболе.

Забитые мячи ситуацию на поле не изменили. Шахтер все устраивало, а Мариуполь банально не мог навязать хоть какую-то борьбу. Перед самым перерывом Сикан имел шанс еще раз доказать Александру Петракову, который присутствовал на трибунах, что тот не зря вызывает его в сборную. Даниил классно обработал пас из глубины от Витао, обыграл голкипера, но с острого угла не смог попасть в ворота.

На старте второго тайма Остап Маркевич сделал двойную замену, но это ничего не изменило. Вскоре азовцы пропустили в третий раз. Тете головой замкнул навес от Конопли. Очевидно, правый защитник дублем из ассистов решил намекнуть главному тренеру сборной Украины, что достоин места не только в резервном списке.

После этого Роберто Де Дзерби выполнил несколько замен, среди которых отметим появление Судакова. Георгий с интервалом в три минуты оформил дубль, воспользовавшись передачами Корниенко и Конопли. Третий ассист Ефима!

Благодаря этой победе Шахтер набрал 19 пунктов и закрепился на второй строчке турнирной таблицы. "Горняки" догнали киевлян по очкам, но последние свой матч проведут позже. В свою очередь, Мариуполь остался предпоследним с четырьмя зачетными пунктами в активе.

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