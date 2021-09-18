Германия, Бундеслига, 5-й тур

Бавария – Бохум – 7:0

Голы: Сане, 17, Киммих, 27, 65, Гнабри, 32, Лампропулос, 43 (аг.), Левандовски, 61, Шупо-Мотинг, 79

Арминия – Хоффенхайм – 0:0

Аугсбург – Боруссия М – 1:0

Гол: Нидерлехнер, 80

Майнц – Фрайбург – 0:0

Кельн – РБ Лейпциг – начало встречи в 19:30

Бавария хочет привезти в Бундеслигу очередную американскую жемчужину – в конкурентах итальянские клубы

Казалось, Бавария в домашнем матче с Бохумом, который на старте сезона потерпел уже три поражения, просто уничтожит рурцев. Но мюнхенцы в первой половине первого тайма не выглядели убедительно. Долгое время разницу между командами делал только гол забит со штрафного на 15-й минуте Сане – Лерой фантастическим выстрелом метров с тридцати перебросил стенку и попал в правый нижний угол ворот. Гости пробовали огрызаться, пока второй удар в матче от "Ротэн" снова не достиг цели – Киммих в окружении защитников получил мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, оглянулся, развернулся и пробил. Мяч рикошетом от защитника влетел в сетку.

Этот гол окончательно разбудил и завел баварскую машину: Серж Гнабри еще до перерыва результативным выстрелом в правый угол фактически решил судьбу матча. За две минуты до перерыва начудил Василиос Лампропулос – греческий защитник так старался не дать забить Левандовски, что сам пробил в свои ворота вместо поляка и сделал счет неприличным.

После перерыва Левандовски все-таки "запихнул" свой 7 гол в нынешнем сезоне Бундеслиги – партнеры сделали все, чтобы поляк установил новый рекорд, забив 13-й гол подряд в домашних матчах. Кроме того, этот поединок стал для Баварии 30-м победным на своем поле.

Шупо-Мотинг за 10 минут до конца матча с третьей попытки пробил голкипера Бохума, который отчаянно бросался под 5 (!) ударов подряд от баварцев. Защитники рурцев никак не помогали своему киперу, наблюдая за ним со стороны. Убедительная победа Бавария, которая перед матчем с Динамо придаст седины Мирчи Луческу.

Арминия и Хоффенхайм в первом тайме обменялись опасными моментами. Сначала Робин Гак пытался перебросить мяч над вратарем Хоффе, вышедшим из линии ворот, но попал в правую стойку. А потом Андрей Крамарич послал сферу мимо, пытаясь замкнуть прострел. После перерыва хорват потерял еще один шанс забить – с его ударом под перекладину справился голкипер. В конце концов матч так и не выявил победителя.

Менхенгладбахская Боруссия в первом тайме матча с Аусбургом преобладала над соперником на всех фронтах, однако не смогла хотя бы один раз пробить в створ ворот. После перерыва "жеребцы" все-таки забили, но арбитр зафиксировал офсайд и гол отменил.

За 10 минут до конца матча Рубен Варгас получил длинный навес из своей части поля, пролетел по правому флангу и прострелил. Флориан Нидерлехнер легко переправил мяч в сетку, выведя Аугсбург вперед. Гости так и не смогли оправиться от пропущенного гола и потерпели уже третье поражение в сезоне.

Еще в одном матче Майнц и Фрайбург расписали безголевую ничью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ