Чемпионат Италии 2021/22, 4-й тур

Дженоа – Фиорентина – 0:2

Гол: Кришито, 90+8 (пен) – Сапонара, 60, Бонавентура, 88

Интер – Болонья – начало в 19:00

Программу дня открывал поединок в Генуе, где Дженоа принимал Фиорентину. Гости намного сильнее провели первый тайм, упустив три классных возможности открыть счёт: на 16-й минуте Бираги классно бил из-за пределов штрафной в дальний нижний угол (Сиригу парировал), на 22-й Кастровилли замкнул прострел ударом в штангу, а на 33 -й Нико Гонсалес стрелял метров с восьми – один из защитников в подкате спас "грифонов". Кроме того, перед перерывом неплохой удар Бонавентуры с рикошетом медленно полетел в девятку, но Сиригу выручил и здесь.

Дженоа имел реальную возможность открыть счёт только на 25-й минуте, когда после углового Дестро ворвался в штрафную и бил с близкого расстояния. Дронговски выручил "фиалок". В итоге, на перерыв команды отправились при нулях на табло. Второй же тайм начался в довольно равной борьбе без ярких моментов, однако инициатива оставалась за Фиорентиной.

Активность гостей вылилась в гол на 61-й минуте – это Сапонара получил перевод от Бонавентуры, сместился с левого фланга в штрафную и пробил в дальний угол. 0:1! На 70-й "фиалки" могли и удвоить преимущество, однако удар Дункана с линии штрафной в девятку вытащил Сиригу. Дженоа огрызнулся несколькими прострелами и атаками без завершения, но на 88-й минуте всё было кончено – Бонавентура получил передачу от Сапонары и метров с 11-ти выстрелил в левый нижний. 0:2! Хозяева аж на 90+8-й минуте сумели забить гол престижа с пенальти, но он уже ничего не решал. Фиорентина победила.