Райо Вальекано спокойно переиграл Хетафе в матче 5-го тура Примеры. Все результаты игрового дня – в этой новости на "Футбол 24".

Испания. Ла Лига, 5 тур

Райо Вальекано – Хетафе – 3:0

Голы: Трехо, 9 (пен.), Сиссе, 78, Фалькао, 82

Нереализованный пенальти: Унал, 85

Атлетико – Атлетик – 17:15

Эльче – Леванте – 19:30

Алавес – Осасуна – 22:00

Хетафе продолжает падать после ухода Хосе Бордаласа, который летом перебрался в Валенсию. Команда Мичела пережила ад на Вальекасе, хотя все начиналось для гостей очень перспективно – Унал уже на 2-й минуте пробил со штрафного в штангу. Однако, потом "синие" получили сразу две болезненных пощечины.

Сначала рефери назначил неоднозначный пенальти за фол Джене. Тоголезец положил руку на шею соперника, и этого оказалось достаточно для назначения пенальти. Трехо четко развел мяч и вратаря по разным углам. А еще через 5 минут Хетафе потерял Якуба Янкто в результате несчастного случая. Чешский хавбек поскользнулся на ровном месте и, скорее всего, вывихнул лодыжку.

В конце матча "пчелы" довели дело до разгрома. Оборона Хетафе банально посыпалась. Сначала отличился Пате Сисс, а потом еще и Радамель Фалькао, выйдя на замену, забил в премьерном матче после возвращения в Испанию. Колумбийский форвард эффектно пробил под дальнюю штангу. Гости могли отквитать один мяч, однако Унал не реализовал пенальти. Димитриевски намертво зафиксировал сферу. Райо набрал 7 пунктов и временно поднялся на 7-ю строчку. Хетафе – последний (0 очков).