Трансферы Шахтера

Шахтер официально приобрел Педриньо. Хавбек Бенфики обошелся "горнякам" в 18 млн евро. Это второй самый дорогой входной трансфер в истории клуба после Бернарда. А еще Шахтер почти закрыл трансфер форварда Аякса – агент подтвердил успешные переговоры.

Дончанам приписывают интерес к уругвайскому защитнику и интенсивные переговоры с экс-игроком Барселоны. Объясняем, почему Де Дзерби в Шахтере ненадолго: конкуренция с Луческу, несколько тревожных моментов и последний шанс для Коноплянки.

Евро-2020

Сборная Украины отправилась на чемпионат Европы в Бухарест. Футболисты сдали последний "домашний" тест на коронавирус. Национальная команда уже провела дебютную тренировку в Румынии. В воскресенье "сине-желтые" стартуют на Евро матчем против Нидерландов. У соперника есть тревожные новости.

Значительно хуже ситуация у Испании. В сборной нашли нового больного коронавирусом. Луису Энрике пришлось задержать в команде еще 11 футболистов на случай распространения болезни. Кто выиграет Евро-2020 – как оценивают шансы сборной Украины на выход из группы и чемпионский титул.

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Лацио официально назначил Маурицио Сарри главным тренером – "орлы" повторили хитрость Ювентуса. Индзаги-старший возглавил Брешию. Вулверхэмптон также представил нового коуча.

УЕФА остановил рассмотрение дела против Барселоны, Ювентуса и Реала из-за участия в Суперлиге. АПЛ определилась с наказанием для участников Европейской Суперлиги.