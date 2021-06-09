Каждый из "отступников" заплатит 3,5 млн фунтов, сообщает Sky Sports.

Суперлига получила мощного союзника – УЕФА и ФИФА уже получили письма с предостережениями

Вскоре Премьер-лига объявит о наказании для Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуля, Челси, Тоттенхэма и Арсенала официально. Кроме того, функционеры предусмотрели специальные взыскания на случай новой попытки основать Суперлигу. Тогда каждый клуб оштрафуют на 20 млн фунтов и снимут 30 очков в турнирной таблице АПЛ.

Напомним, в Европейскую Суперлигу вошли 6 представителей АПЛ, но проект просуществовал всего два дня и рухнул под давлением фанатов и правительства Соединенного Королевства.

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