Участие ведущего центрбека Маттейса де Лигта в первом матче против Украины под большим вопросом, информирует AD.

Левченко: Нидерланды де Бура – вовсе не топовая команда

Игрок Ювентуса получил травму паха и пропускал спарринг против Грузии (3:0). Сегодня где Лигт начинал тренировку в общей группе, однако врачи не позволили ему сыграть в двусторонке. Медштабу "оранжевых" нужно очень постараться, чтобы поставить защитника на ноги до первого матча Евро-2020 против Украины (13 июня).

Напомним, ранее Нидерланды потеряли двух важных игроков на весь турнир – ван Дейка и ван де Беека.

Нидерланды – первый соперник Украины на Евро-2020: проблемы де Бура и превосходство над сине-желтыми "(видео)