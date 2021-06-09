Вслед за хавбеком Серхио Бускетсом печально известный COVID-19 подхватил и защитник Диего Льоренте.

Центрбек английского Лидса сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт "Фурии Рохи".

Кепа присоединился к сборной Испании, которая из-за коронавируса тренируется двумя составами

Льоренте стал вторым инфицированным исполнителем в составе сборной. Ранее болезнь обнаружили у центрхава Барселоны Бускетса. После этого национальная команда ушла на карантин, а Луис Энрике на всякий случай вызвал дополнительно шесть игроков.

Накануне Испания дублем уничтожила литовцев в контрольном поединке. Первый матч на Евро-2020 пиренейцы сыграют 14 июня против команды Швеции.

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