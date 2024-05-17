На YouTube-канале УАФ вышло видео, в котором куратор подготовки арбитров УАФ, легендарный экс-судья Никола Риццоли, оценил решения судей в матчах 28-го тура УПЛ.

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Так, итальянец отметил ошибку Алексея Деревинского в матче Шахтер – Динамо. Речь идет об эпизоде с падением Георгия Судакова. Судья решил, что это была симуляция хавбека и показал ему желтую карточку, но по мнению Риццоли, надо было просто дать продолжить игру.

А вот момент с пенальти в ворота Динамо был назначен правильно. Все благодаря арбитру VAR, который заметил попадание в руку Вивчаренко в штрафной площадке – главный судья проигнорировал этот эпизод, но потом принял правильное решение.

Также отмечается ошибочное решение судьи по пенальти на 90+10 в матче Ворскла – Минай. По мнению Риццоли, попадание в руку защитника Ворсклы получилось непреднамеренным, поскольку игрок потерял равновесие. Из-за этого игра футболиста Ворсклы не должна была наказываться 11-метровым, который все же назначил судья.

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