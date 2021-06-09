На радары "горняков" попал 23-летний защитник Тулузы Агустин Рохель, сообщает журналист Николя Бозза.

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Уругваец с итальянским паспортом сейчас выступает за Эстудиантес в аренде, которая рассчитана до конца 2021 года. Шахтер готов заплатить отдельную компенсацию аргентинскому гранду, чтобы разорвать соглашение досрочно. Есть конкуренция со стороны Сассуоло – экс-клуб де Дзерби также охотится на Рохеля и может пойти на дополнительные расходы.

Добавим, что в прошлом сезоне защитник провел за Эстудиантес 10 матчей, отличился 1 голом и 1 ассистом. Контракт Рохеля с Тулузой завершается в конце 2022-го, нынешняя цена за Transfermarkt – 900 тысяч евро.

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