Динамо обыграло Кривбасс в матче 29-го тура УПЛ. Читайте обзор поединка, который состоялся 18 мая 2024 года, в этой новости на "Футбол 24".

Динамо и Кривбасс уже заняли окончательные места в турнирной таблице – киевляне не имеют шансов подвинуться со второго места, а криворожане гарантировали себе бронзу УПЛ. Шовковский попробовал поэкспериментировать с составом, выйдя с тройкой центрбеков Дячук – Сирота – Попов. Вернидуб оставил в запасе нескольких лидеров, в частности, Бескоровайного, Задераку, Кожушко.

Судья допустил ошибку в чемпионском Классическом – вердикт Комитета арбитров УАФ

Не успела игра начаться, а Динамо уже повело в счете. Ярмоленко прорывался правым флангом в штрафную соперника, Стецков попытался оттеснить ветерана, и Андрей упал. Сначала арбитр назначил штрафной, но арбитр VAR подсказал главному, что нарушение было в штрафной. Ванат реализовал 11-метровый – 1:0!

Почти сразу настоящую красоту забил Шапаренко. Николай получил мяч чуть ли не в центре поля, протащил его в штрафную и забил в дальний угол – 2:0! Отметим, что защита Кривбасса сыграла далеко не лучшим образом, почти не навязав борьбу. После этого Динамо подсело, а криворожане сократили отставание: Твердохлеб замкнул навес Бандейры с правого фланга – 2:1!

Игра была достаточно открытая. Так, Тымчик мог забить, но во время выхода один на один с вратарем упал, при этом не указав на нарушение правил. У Кривбасса имели моменты Лунев и Твердохлеб, а у киевлян немного над воротами пробил Дубинчак. Первая половина завершилась 2:1.

Шовковский сделал две замены в перерыве, вернувшись к привычной схеме. Буяльский заменил Сироту, а Волошин вышел вместо Ярмоленко. Бандейра издали пробил над воротами, а удар Принса на дальней штанге отразил Бущан. Динамо ответило ближе к концу игры, и это было намного опаснее. Буяльский в затяжной атаке среагировал на рикошет, но попал в стойку, а Дубинчак на 81-й минуте забил в пустые ворота после скидки Волошина на дальней штанге.

Киевляне могли сделать преимущество и разгромным, но Хома потащил удар Буяльского в дальний угол, а попытку Ваната успел заблокировать защитник. В итоге, Динамо уверенно победило Кривбасс со счетом 3:1.

Динамо нашло объяснение скандалу с пенальти, Срна договорился с Реалом за 40 миллионов – трансфер Судакова выдан