"Горняки" активизировались на трансферном рынке с приходом Роберто Де Дзерби. На радарах находится, в частности, его экс-подопечный.

Шахтер и Сассуоло продолжают вести переговоры относительно центрального защитника Марлона, сообщает Calciomercato. Инициатором подписания выступает Де Дзерби.

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"Нероверди" стремятся выманить из кошелька дончан 15-16 миллионов евро за защитника, но те сопротивляются. В донецком клубе пока предлагают на 4-5 млн меньше. Источник отмечает, что в ближайшие дни Шахтер все же приложит максимальные усилия для трансфера Марлона за приемлемую сумму для обоих клубов.

К слову, первым европейским клубом воспитанника бразильского Флуминенсе стала Барселона, однако за первую команду каталонцев Марлон провел лишь три матча. После ряда аренд защитник летом 2018-го оказался в Сассуоло. В прошлом сезоне сыграл 25 поединков – без результативных действий.

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