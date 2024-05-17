Цыганков классно показал себя в матче против Вильяреала и едва не отметился шикарным голом, но украинец попал в перекладину. Виктор вообще был едва ли не самым активным игроком Жироны в атаке, а вот Довбик проявил себя не очень. Некоторые испанские СМИ даже выставили Артему самую низкую оценку в Жироне.

Однако форвард, который до сих пор возглавляет список лучших бомбардиров Ла Лиги, заставляет кусать локти Барселону – каталонцы жалеют, что не приобрели Довбика за 7,5 млн евро. Лунин получил очередной неприятный сюрприз – уже в третьем матче подряд ворота Реала защищал Тибо Куртуа. Поэтому испанские журналисты убеждены, что бельгиец сыграет и в финале Лиги чемпионов.

А Роман Яремчук вернулся в стартовый состав Валенсии, однако не смог помочь "летучим мышам" победить Реал Сосьедад. Подробнее об этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".