По примеру младшего брата Филиппо Индзаги следующий сезон тоже начнет в новой команде. Правда, в итальянской Серии B.

47-летний специалист возглавил Брешию, сообщает официальный сайт клуба.

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Индзаги подписал с "ласточками" 2-летний контракт. Главной задачей алленаторе во главе Брешии станет выход в Серию А по итогам кампании 2021/22. В этом году ломбардцы финишировали в Серии B на 7-м месте и проиграли в плей-офф за повышение в классе.

Филиппо Индзаги отработал прошлый сезон в Беневенто. Он не смог удержать "ведьм" в Серии А в первый сезон после выхода в элиту. Ранее экс-форвард тренировал Милан, Венецию и Болонью.

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