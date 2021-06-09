О договоренности Сарри с Лацио было известно уже несколько недель, но об официальном назначении клуб объявил только сегодня. Прошлый сезон Маурицио провел без работы после увольнения из Ювентуса летом 2020-го.

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Детали соглашения Лацио не разглашает. По неофициальной информации, Сарри подписал контракт на два года с возможностью пролонгации еще на сезон. Зарплата 62-летнего специалиста должна составлять около 3 млн евро за сезон.

Интересно, что за несколько часов до официального объявления Лацио прибег к хитрости, которую использовал Ювентус при назначении Массимилиано Аллегри. Римляне опубликовали в своих соцсетях фотоколлаж. Там были сигареты (Сарри якобы выкуривает по 5 пачек в день), спортивный костюм (Маурицио принципиально носит только их) и иллюстрация банка (в этом учреждении Сарри работал, пока не стал тренером).

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