Уже 11 июня стартует чемпионат Европы-2020. Кого букмекеры считают фаворитом турнира и как оценивают шансы сборной Украины, разобрался "Футбол 24".

Шестнадцатый в истории чемпионат Европы пройдет в 11-ти городах континента. Хозяевами турнира станут Амстердам (Нидерланды), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Глазго (Шотландия), Копенгаген (Дания), Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Санкт-Петербург (Россия) и Севилья (Испания).

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Уже 11 июня будет сыгран первый матч Евро-2020 – Италия в Риме примет команду Турции. Национальная сборная Украины свой стартовый поединок проведет в воскресенье, 13 июня, в Амстердаме. Соперником "сине-желтых" станут Нидерланды, которые входят в десятку главных фаворитов турнира. А вот нашу сборную эксперты не относят к списку главных претендентов на завоевание европейской короны. Кому же отдают предпочтение букмекерские конторы и на чемпионство какой сборной стоит поставить, разобрался "Футбол 24".

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Эксперты британской конторы William Hill главным фаворитом чемпионата Европы считают сборную Франции. Коэффициент на то, что "Ле Блё" в третий раз в истории станут чемпионами Европы, составляет 5.50. Дальше идет сборная Англии – на победу "Трех львов" предлагают поставить за 6.00. Замыкает топ-3 национальная команда Бельгии (7.00). В первой десятке фаворитов нашлось место Испании, Португалии, Германии и Италии (по 9.00), Нидерландам (15.00), Дании (29.00) и Хорватии (34.00).

Что касается Украины, то подопечные Шевченко находятся лишь на 16-й позиции рейтинга. Поставив на победу "сине-желтых" на чемпионате Европы, можно увеличить свой выигрыш в целых 101 раз. Таким же коэффициентом оценили шансы россиян на чемпионство. Ниже нашей сборной находятся только 8 национальных команд – Чехия, Австрия, Уэльс, Словакия, Шотландия, Венгрия, Северная Македония и Финляндия.

Что касается группового турнира чемпионата Европы, то William Hill оценивает шансы команды Андрея Шевченко на первое место квартета С в 6.00. Явным фаворитом на первую строчку группы считают Нидерланды – только 1.33. Шансы Австрии на победу в группе оценили в 7.00, а первое место Северной Македонии станет чудом – аж 21.00.

Австрийцы из Bwin соглашаются с коллегами относительно фаворитов чемпионата. Главным претендентом на титул тоже считают Францию – коэффициент 5.50. Шансы Англии и Бельгии оценили в 6.50 и 7.00 соответственно. Далее следуют Испания, Португалия, Германия и Италия (по 9.00).

Здесь в команду Андрея Шевченко верят чуть больше. Победа Украины на Евро-2020 оценивается коэффициентом 81.00 – это 13-14 места среди всех участников турнира. Во столько же оценили шансы Польши под руководством Паулу Соузы. По мнению Bwin, "сине-желтые" вылетят в 1/8 финала – коэффициент 2.20. На то, что наша сборная вылетит уже по итогам группового турнира, принимают ставки за 3.50. Вылет в четвертьфинале оценивается в 4.00, в полуфинале – 11.00. Второе место Украины считают маловероятным – коэффициент 26.00.

Что касается лучшего бомбардира, то наибольшие шансы отдают Харри Кейну и Ромелу Лукаку – по 7.00. Шансы Килиана Мбаппе выиграть бомбардирскую гонку оценили в 9.00, а на то, что "Золотую бутсу" Евро получит Криштиану Роналду, предлагают поставить за 13.00.

Лучшим бомбардиром сборной Украины на Евро видят Романа Яремчука – 6.00. Далее идут Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский (по 7.00), Артем Довбик с Артемом Бесединым (по 11.00) и Виктор Цыганков (13.00). На то, что "сине-желтые" не забьют ни одного гола, принимают ставки за 26.00.

Напомним, самыми титулованными сборными в истории чемпионатов Европы являются Германия и Испания – по 3 победы в турнире. Два чемпионства добыла Франция (1984 и 2000). По одному разу выигрывали Евро сборные СССР (1960), Италии (1968), Чехословакии (1976), Нидерландов (1988), Дании (1992), Греции (2004) и Португалии (2016).

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