Украинская сборная начала полное погружение в атмосферу Евро-2020.

Команда Андрея Шевченко провела первую тренировку на стадионе имени Ангела Йордансеку, который расположен в пригороде Бухареста – Волунтари.

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Пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский поделился фотографиями в своем Facebook. Впечатления от поля портят только густые желтые пятна.

Напомним, на протяжении группового этапа Евро-2020 сборная Украины будет базироваться в Бухаресте, однако турнир начнет в Амстердаме матчем против Нидерландов (13 июня).

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