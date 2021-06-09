Игроки и тренеры сборной Украины отбыли уже привычную процедуру перед вылетом в Бухарест.

Результатами проверки поделился Юрий Сапронов, владелец гостиничного комплекса Superior Golf & Spa Resort, в котором останавливалась делегация "желто-синих".

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"Вчера сборная Украины закончила сбор в Харькове и вылетела в Бухарест. 21 день и 20 ночей. Жесткий регламент УЕФА по безопасности. Covid 19. Самое главное – никто из 57 игроков, тренеров и технического персонала сборной и никто из 54 человек прямого контакта персонала Superior или 38 человек "косвенного" персонала не заболел", – написал Сапронов в Facebook.

Напомним, на протяжении группового этапа Евро-2020 сборная Украины будет базироваться в Бухаресте, однако турнир начнет в Амстердаме матчем против Нидерландов (13 июня).

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