Луис Энрике взял еще 11 игроков на Евро-2020 из-за коронавируса в сборной Испании
Тренерский штаб сборной Испании опасается худшего сценария после двух случаев инфицирования печально известным COVID-19 в национальной команде.
Одиннадцать исполнителей из резервного состава "Фурии Рохи", противостоявшего сборной Литвы, останутся в лагере сборной. Об этом сообщает официальный твиттер пиренейцев.
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Наставник Испании Луис Энрике решил не отпускать Альваро Фернандеса, Хуана Миранду, Оскара Мингесу, Алехандро Посо, Марка Кукурелью, Браима Диаса, Мартина Субименди, Гонсало Вильяра, Брайана Хиля, Йереми Сантоса и Хави Пуадо. Они будут тренироваться в параллельном "пузыре" сборной. Ранее там появились 6 игроков: Кепа, Альбиоль, Родриго, Солер, Мендес и Форналс.
Напомним, что Серхио Бускетс заболел коронавирусом за 5 дней до начала Евро-2020, а накануне положительный тест на инфекцию сдал Диего Льоренте.
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