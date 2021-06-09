Нападающий Аякса Лассина Траоре находится в шаге от переезда в Украину. Трансфер в Шахтер уже на финальной стадии, утверждает De Telegraaf.

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Агенты 20-летнего игрока Даан Крамп и Ревьен Канхай уже были в Киеве и согласовали с "горняками" условия контракта. Менеджеры даже подтвердили факт переговоров: "Это правда, что мы были там и хорошо общались с Шахтером. Сейчас мы заняты приведением в порядок всех документов. Планы клуба и особенно тренера по поводу Траоре – очень положительные. Лассина должен делать шаги к вершине через Шахтер".

De Telegraaf отмечает, что между "горняками" и "божьими сыновьями" есть договоренность, что сумма трансфера составит около 10 млн евро. Агент эту информацию пока не комментирует. Интересно, что Transfermarkt оценивает Траоре в 6,6 млн.

Добавим, что Лассина выступает за Аякс с 2019-го. Контракт представителя сборной Буркина-Фасо с нидерландским клубом рассчитан до следующего лета. В прошлом сезоне Траоре сыграл 29 матчей, в которых отметился 10-ю мячами и 9-ю ассистами.

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