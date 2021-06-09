Вице-чемпион Украины и Бенфика согласовали трансфер хавбека Педриньо за 18 млн евро, информирует официальный сайт "орлов". Впереди медосмотр и подписание личного контракта с "горняками".

Шахтер заинтересовался уругвайским защитником – экс-клуб де Дзерби составит конкуренцию

Бразилец лишь год назад перебрался в расположение Бенфики из Коринтианса, воспитанником которого он является. В прошлом сезоне 23-летний полузащитник провел 31 матч, в которых отметился голом и 4-мя результативными передачами.

Заметим, что Педриньо стал первым новичком Шахтера после назначения Роберто Де Дзерби главным тренером. Также это второе самое дорогое приобретение в истории донецкого клуба после Бернарда, за которого 8 лет назад заплатили 25 млн евро.

Де Дзербі у Шахтарі ненадовго: конкуренція з Луческу, кілька тривожних моментів і останній шанс для Коноплянки