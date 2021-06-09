Клубы, которые до сих пор не покинули Европейскую Суперлигу, могут избежать санкций. Об этом свидетельствует решение УЕФА.

"После открытия дисциплинарного производства против Барселоны, Ювентуса и Реала за возможное нарушение законодательной базы УЕФА, связаного с так называемым проектом Суперлиги, Апелляционный орган УЕФА решил приостановить производство до дальнейшего уведомления", – говорится в заявлении на официальном сайте организации.

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Как известно, 19 апреля 12 команд-основателей объявили о создании Европейской Суперлиги, но уже через два дня 9 клубов под давлением болельщиков, ФИФА, УЕФА и политиков своих стран объявили о выходе из организации. На данный момент верными Суперлиге остались Реал, Барселона и Ювентус.

7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит своеобразный штраф в 15 млн евро на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались вернуть 5% доходов за участие в турнирах УЕФА за один сезон. Против трех самых стойких УЕФА открыл дисциплинарное дело, а те подали встречный иск.

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