Бруну Лаже – новый наставник "волков", сообщает официальный сайт клуба.

Бьелса вместо отпуска взялся тренировать детскую команду Лидса – фото дня

Португалец занял должность, ставшую вакантной после отставки Нуну Эшпириту Санту. Детали сотрудничества Лаже с Вулвз пока остаются тайной. 45-летний специалист знаком с английским футболом. В 2015-2018 гг. он был ассистентом Карлуша Карвальяла в Шеффилд Уэнсдей и Суонси.

Самостоятельную карьеру тренера Лаже начал в Бенфике B летом 2018-го, но уже через полгода пошел на повышение и возглавил первую команду "орлов". Лиссабонцы под руководством Лаже выиграли Примейру в сезоне 2018/19 и Суперкубок страны.

Сезон 2020/21 Бенфика завершила не столь удачно. Команда не взяла ни одного трофея, финишировала 2-й в чемпионате, а в 1/16 финала Лиги Европы "орлов" выбил донецкий Шахтер. Лаже ушел из Бенфики в июне прошлого года.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21