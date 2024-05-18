"Усик – прекрасный боксер, чемпион мира, но я не знаю, какой он футболист. Сейчас он уже точно не сможет заиграть в футбол на высоком уровне, хоть и подписал контракт с Полесьем. Его время, как и Милевского, уже прошло.

"Таких мощных визави, как Фьюри, у Усика еще не было": Маркевич спрогнозировал победителя исторического мегабитвы

Я даже не видел, как он играл за Полесье. Понятно, что с физикой у него проблем нет, а как там дальше... Если бы Усик подавал хорошие надежды в футболе в юности, думаю, он бы продолжил играть. Если он выбрал бокс, то это его вид спорта. Что говорить, если Саша – непобежденный чемпион мира!

Фьюри больше, но Усик более подвижный в ринге, у него хорошая работа ног. Конечно, я буду болеть за Усика. Мой прогноз: Усик выиграет по очкам, он замотает Фьюри. Главное, чтобы Тайсон снова не сорвал бой, как это было в феврале. Я думаю, он это специально сделал. Возможно, британец не был готов к тому бою. Уверен, что команда Фьюри тогда схитрила и сделала ему намеренно рассечение. Они мафиози какие-то", – сказал Сабо в комментарии Sport Express.

Напомним, поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится в ночь на 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Динамо разбило Баварию по-грузински, а три легенды Сакартвело разъехались разными путями – инсульт, политика и тюрьма