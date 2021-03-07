Главные новости 6 марта: Зинченко рискует не сыграть за Украину, Цитаишвили сломал ногу, скандальная победа Шахтера
"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за субботу, 6 марта.
Украина
Шахтер после двух поражений подряд обыграл Олимпик. Матч получился скандальным из-за отмененного гола. Владислав Гельзин ворвался в прямой эфир и не подбирал слов.
Георгий Цитаишвили получил травму в матче против Мариуполя. Ворскла оперативно сообщила о сложности и сроках реабилитации. Сам динамовец сдержанно отреагировал на это событие.
Динамо подпишет двух молодых игроков, которые уже дебютировали в УПЛ.
Мир
Бавария перестреляла Боруссию Д: эффектная битва с классическим финалом – Левандовски хет-триком нивелировал дубль Холанда, который получил травму.
Барселона уверенно победила Осасуну и оторвалась от Реала в таблице Ла Лиги – до Атлетико всего два очка.
Ювентус обыграл Лацио и приблизился к лидерам Серии А: Пирло не наказали за дерзкие эксперименты, а герой – Мората.
КОНМЕБОЛ официально отменил мартовские матчи отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке.
Украинцы за рубежом
Александр Зинченко рискует пропустить ближайшие матчи Украины – Гвардиола не хочет отпускать игроков Манчестер Сити в сборные.
Зозуля с желтой и лучшей оценкой в своей команде – Альбасете драматично вырвал ничью на