ОлексанГоловні новини 6 березня: Зінченко ризикує не зіграти за Україну, Цітаішвілі зламав ногу, скандальна перемога Шахтаря

Украина

Шахтер после двух поражений подряд обыграл Олимпик. Матч получился скандальным из-за отмененного гола. Владислав Гельзин ворвался в прямой эфир и не подбирал слов.

Георгий Цитаишвили получил травму в матче против Мариуполя. Ворскла оперативно сообщила о сложности и сроках реабилитации. Сам динамовец сдержанно отреагировал на это событие.

Динамо подпишет двух молодых игроков, которые уже дебютировали в УПЛ.

Мир

Бавария перестреляла Боруссию Д: эффектная битва с классическим финалом – Левандовски хет-триком нивелировал дубль Холанда, который получил травму.

Барселона уверенно победила Осасуну и оторвалась от Реала в таблице Ла Лиги – до Атлетико всего два очка.

Ювентус обыграл Лацио и приблизился к лидерам Серии А: Пирло не наказали за дерзкие эксперименты, а герой – Мората.

КОНМЕБОЛ официально отменил мартовские матчи отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке.

Украинцы за рубежом

Александр Зинченко рискует пропустить ближайшие матчи Украины – Гвардиола не хочет отпускать игроков Манчестер Сити в сборные.

Зозуля с желтой и лучшей оценкой в своей команде – Альбасете драматично вырвал ничью на

останніх секундах