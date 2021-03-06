Состав Динамо в ближайшее время пополнится двумя молодыми исполнителями из полтавской Ворсклы, утверждает Динамомания.

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Олег Власов и Илья Гаджук сейчас находятся в статусе свободных агентов и будут внесены в заявку киевлян на сезон. Издание отмечает, что 18-летние игроки должны усилить молодежную команду U-21, которая зимой потеряла нескольких исполнителей.

Гаджук играет в полузащите, за полтавчан выступал в командах U-19 и U-21. Также хавбек уже успел дебютировать в УПЛ, сыграв 4 минуты в матче против Колоса. Власов выступал на позиции вингера в молодежках Ворсклы и имеет в своем активе 13 минут в Премьер-лиге против Динамо.

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