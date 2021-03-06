Альбасете в который раз не смог выбраться со дна турнирной таблицы Сегунды.

Сегунда, 28 тур

Альбасете – Логроньес – 1:1

Голы: Ортуньо, 90+4 – Нано, 75

Зозуля и компания имели серию из 4 матчей без побед (три поражения и ничья в предыдущем туре). Неприятную тенденцию вполне можно было прервать, поскольку соперник выступал еще хуже – 7 туров без побед и место над зоной вылета.

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Картина матча вполне соответствовала нынешнему состоянию команд – мало моментов и ударов по воротам. Альбасете вообще забыл об атаке, сконцентрировавшись на борьбе. "Механический сыр" собрал 5 желтых карточек, одна из которых досталась Зозуле. Даже с "горчичником" украинец стал лучшим в составе своей команды по версии SofaScore (оценка 7).

Логроньес усилиями Нано вышел вперед на 75 минуте. Почти сразу Зозуля разогнал отличную контратаку, но партнеры залезли в офсайд. Вырвать очко удалось на последних секундах – Ортуньо замкнул подачу с правого фланга и побежал в объятия партнеров. Ничья не позволила Альбасете покинуть последнюю строчку таблицы, но до зоны спасения вполне достижимые два пункта.

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