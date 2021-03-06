Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола категорически против отъезда своих футболистов в расположение национальных сборных в марте. 10-дневный карантин, который вынуждены будут отбывать игроки после возвращения, не позволит им помочь лидеру АПЛ в ключевых поединках.

"Думаю, что нет смысла в том, что футболисты едут в сборные, а потом, после возвращения в Англию, будут сидеть на карантине 10 дней.

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Мы очень тяжело работали в течение всего сезона, а после перерыва на матчи сборных от 6 до 9 важных игроков не смогут играть целых десять дней. В этом нет смысла. Они не собираются лететь в сборных. Будьте уверены.

Если они смогут поехать в сборную, сыграть и сразу вернуться к тренировкам, тогда хорошо. Мы вкладываем много времени и денег в важную часть сезона, и если 7-8 футболистов в результате не смогут играть, то в этом нет никакого смысла", – цитирует Гвардиолу издание ESPN.

Напомним, Зинченко накануне попал в расширенный состав сборной Украины на стартовые матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. В марте "сине-желтых" ожидают 3 матча отбора: против Франции на выезде 24-го и дома против Финляндии и Казахстана 28-го и 31-го числа соответственно. Последние два поединка состоятся на Арене Львов.

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