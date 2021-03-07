Головні новини 6 березня: Зінченко ризикує не зіграти за Україну, Цітаішвілі зламав ногу, скандальна перемога Шахтаря
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за суботу, 6 березня.
Україна
Шахтар після двох поразок поспіль обіграв Олімпік. Матч вийшов скандальним через скасований гол. Владислав Гельзін увірвався в прямий ефір і не підбирав слів.
Георгій Цітаішвілі отримав травму в матчі проти Маріуполя. Ворскла оперативно повідомила про складність та терміни реабілітації. Сам динамівець стримано відреагував на цю подію.
Динамо підпише двох молодих гравців, які вже дебютували в УПЛ.
Світ
Баварія перестріляла Борусію Д: ефектна битва з класичним фіналом – Лєвандовскі хет-триком нівелював дубль Холанда, який отримав травму.
Барселона впевнено перемогла Осасуну й відірвалася від Реала у таблиці Ла Ліги – до Атлетіко всього два очки.
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КОНМЕБОЛ офіційно скасував березневі матчі відбору до ЧС-2022 у Південній Америці.
Українці за кордоном
Олександр Зінченко ризикує пропустити найближчі матчі України – Гвардіола не хоче відпускати гравців Ман Сіті у збірні.
Зозуля з жовтою і найкращою оцінкою у своїй команді – Альбасете драматично вирвав нічию на останніх секундах