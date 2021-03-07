ОлексанГоловні новини 6 березня: Зінченко ризикує не зіграти за Україну, Цітаішвілі зламав ногу, скандальна перемога Шахтаря

Україна

Шахтар після двох поразок поспіль обіграв Олімпік. Матч вийшов скандальним через скасований гол. Владислав Гельзін увірвався в прямий ефір і не підбирав слів.

Георгій Цітаішвілі отримав травму в матчі проти Маріуполя. Ворскла оперативно повідомила про складність та терміни реабілітації. Сам динамівець стримано відреагував на цю подію.

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Світ

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