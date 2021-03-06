Сегунда, 28 тур

Альбасете – Логроньєс – 1:1

Голи: Ортуньйо, 90+4 – Нано, 75

Зозуля і компанія мали серію з 4 матчів без перемог (три поразки і нічия в попередньому турі). Неприємну тенденцію цілком можна було перервати, оскільки суперник виступав ще гірше – 7 турів без перемог та місце над зоною вильоту.

Яремчук і Безус не вберегли Гент від вильоту з Кубка Бельгії – втрата безпрограшної серії та шансу врятувати сезон

Картина матчу цілком відповідала нинішньому стану команд – обмаль моментів і ударів по воротах. Альбасете взагалі забув про атаку, сконцентрувавшись на боротьбі. "Механічний сир" назбирав 5 жовтих карток, одна з яких дісталася Зозулі. Навіть з "гірчичником" українець став найкращим у складі своєї команди за версією SofaScore (оцінка 7).

Логроньєс зусиллями Нано вийшов уперед на 75 хвилині. Майже відразу Зозуля розігнав чудову контратаку, але партнери залізли у офсайд. Вирвати очко таки вдалося на останніх секундах – Ортуньйо замкнув подачу з правого флангу і побіг в обійми партнерів. Нічия не дозволила Альбасете покинути останню сходинку таблиці, але до зони порятунку цілком досяжні два пункти.

"Цей театр нам не потрібен": гравець Динамо попав під гарячу руку тренера Легії – ситуація на устах всієї Польщі