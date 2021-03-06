"Главное, что мы выдержали. Хотелось бы, чтобы свои моменты реализовали. А то моменты есть, но не забиваем. Счет скользкий был. Выиграли 1:0 – и хорошо. По пенальти – не знаю, нужно смотреть.

Два удаления, пенальти и обоюдные травмы в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла – 0:1

Игра Кане? Желтую снова получил... у него постоянно желтые, потом красная. Хотели его менять сразу в перерыве. Затем Скляр желтую получил, то решили заменить его. У Цитаишвили что-то серьезное, хрустнул голеностоп", – рассказал Максимов в эфире программы Тур ONLINE.

Добавим, что Цитаишвили получил повреждение после резкого подката Танковского, который и сам травмировался. Игроки принадлежат Динамо и Шахтеру соответственно, но сейчас выступают за другие клубы на правах аренды.

Ворскла одолела Мариуполь благодаря пенальти – приазовцы доигрывали вдевятером, Цитаишвили получил травму