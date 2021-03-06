Южноамериканские сборные не будут играть в ближайшие даты, отведенные для поединков национальных команд.

КОНМЕБОЛ в своем твиттере объявил о переносе матчей отбора к ЧМ-2022, которые были запланированы на конец марта 2021 года, на неопределенный срок.

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Причиной стала невозможность собрать всех игроков в указанные сроки. КОНМЕБОЛ вместе с ФИФА проанализируют расписание команд, чтобы найти даты, в которые можно сыграть перенесены встречи. Ранее клубные тренеры, в частности Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола, заявляли, что не будут отпускать игроков в расположение сборных.

Отметим, что отборочный турнир в Южной Америке уже отстает от графика на четыре тура из-за пандемии коронавируса, а летом на континенте состоится перенесенный Копа Америка-2020.

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