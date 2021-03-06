Врачи диагностировали у полузащитника перелом пятой плюсневой кости левой ноги. Игрок ориентировочно пропустит 2 месяца, сообщает официальный сайт Ворсклы.

Два удаления, пенальти и обоюдные травмы в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла – 0:1

Полтавчанам придется обходиться без Цитаишвили чуть ли не до конца сезона – последние туры УПЛ запланированы на середину мая. Георгий получил травму в матче против Мариуполя. Танковский резко подкатился под хавбека полтавчан, за что получил вторую желтую и удаление.

Добавим, что Цитаишвили провел в текущем сезоне 7 матчей, отметился одним голом. Чемпион мира U-20 принадлежит Динамо, а с января он выступает за Ворсклу на правах аренды.

Ворскла одолела Мариуполь благодаря пенальти – приазовцы доигрывали вдевятером, Цитаишвили получил травму

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